Lopez: "Tenuto bene il campo, servirebbe turn over dei giocatori"

mercoledì, 3 marzo 2021, 17:33

di diego checchi

Mister Lopez attraverso l'ufficio stampa della Lucchese analizza la partita di Gorgonzola contro l'Albinoleffe e fa i complimenti ai suoi ragazzi per come sono stati in campo.

Che partita è stata mister Lopez?

"Quella di oggi è stata come previsto una partita combattuta, in cui abbiamo tenuto bene il campo per tutti i 90 minuti, contro una squadra tosta e tatticamente sempre attenta. I molti giocatori indisponibili ci hanno privato di alternative in grado di dare freschezza e qualità nella ripresa, per poter provare anche a vincere. Stanno praticamente giocando sempre i soliti ragazzi, dando il massimo ogni volta, ma senza possibilità di rifiatare a causa degli impegni ravvicinati e della serie di infortuni che si è abbattuta sulla nostra rosa. Questi giocatori vanno lodati per l'impegno e lo spirito di sacrificio che stanno dimostrando in questa situazione".

Ora vi aspettano due partite casalinghe, come le dovete affrontare?

"Abbiamo adesso due partite interne da affrontare con l'attenzione giusta e con la consapevolezza di chi si sta giocando le sorti di un'intera stagione. Manteniamo alta l'intensità del lavoro per preparare già da domattina la gara di domenica contro il Pontedera, consapevoli della nostra situazione, ma fiduciosi fino all'ultimo di poterne uscire".