Lopez: "Rammarico doppio"

domenica, 14 marzo 2021, 13:42

Mister Lopez tramite l'ufficio stampa rossonero ha rilasciato queste dichiarazioni al termine della gara Lucchese - Pro Sesto.

Che partita è stata mister Lopez?

Cosa dobbiamo fare adesso?

"Dobbiamo adesso analizzare i nostri errori e cominciare subito a lavorare per la partita di mercoledì, in cui ci giocheremo moltissimo sul campo di una diretta rivale per la salvezza".