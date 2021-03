Lucchese-Pro Sesto: 0-1 al 45' st Quattro minuti di recupero

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 14 marzo 2021, 13:44

Si salvano in pochi nella gara contro i lombardi: in avanti Petrovic e Bianchi non incidono, così come sulle fasce sono inconsistenti Panati e Adamoli, l'errore di Dalla Berarnardina è da matita blu: le pagelle di Gazzetta

domenica, 14 marzo 2021, 13:42

Il tecnico parla attraverso l'ufficio stampa della società: "Paghiamo a caro prezzo l'ennesima ingenuità del nostro campionato, che oggi ci costa una sconfitta pesante. È ormai appurato che per ottenere risultati positivi dobbiamo giocare sempre al massimo delle nostre possibilità"

sabato, 13 marzo 2021, 16:21

Il tecnico rossonero: "La Pro Sesto non sta evidentemente passando un buon momento, anche e soprattutto a causa dell'ondata di Covid che ha colpito la rosa, decimandola negli impegni precedenti. Verranno al Porta Elisa per invertire la tendenza delle ultime partite ed allontanarsi dalle zone pericolose della classifica"

sabato, 13 marzo 2021, 11:47

La Lucchese affronta al Porta Elisa la Pro Sesto e deve cercare di raccogliere altri punti per lo sprint salvezza: Lopez dovrà con ogni probabilità fare a meno di Pellegrini in difesa: la probabile formazione