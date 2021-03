Porta Elisa News



Marcheggiani al posto di Petrovic?

mercoledì, 24 marzo 2021, 17:42

di diego checchi

La squadra si è ritrovata questo pomeriggio allo stadio Porta Elisa ed ha effettuato sia esercizi atletici che tecnici, oltre ad alcune partitelle a pressione. Nella dirigenza rossonera c'è la convinzione di poter arrivare ai play-out e non si sta lasciando niente di intentato affinchè avvenga. Per domani è prevista ancora un allenamento pomeridiano dove mister Lopez farà capire con più certezza quale sarà la formazione che scenderà in campo domenica prossima contro l'Alessandria allo stadio Moccagatta.

Marcheggiani al posto di Petrovic? Questa potrebbe essere una soluzione. E poi Lopez vorrà o meno rischiare Meucci diffidato o magari lo terrà con sé in panchina per salvaguardarlo per lo scontro diretto di Piacenza? Conoscendo il tecnico sappiamo che a lui non piace fare calcoli. In caso contrario, sarebbe pronto a giocare Giorgio Lionetti che ha già fatto una manciata di minuti domenica scorsa dopo tanto tempo fuori dai radar tecnici. Il giocatore in questo finale potrebbe tornare molto utile vista l'emergenza del reparto centrocampo e considerando che Zennaro e Cruciani saranno sicuri assenti domenica per la trasferta in Piemonte, per il secondo il recupero appare un pò più lungo e non sappiamo ancora quando potrà ritornare in campo.