Porta Elisa News



O la va o la spacca

martedì, 16 marzo 2021, 16:27

di diego checchi

Quella di domani sarà una partita cruciale per il futuro della Lucchese. In primis perché a Gorgonzola contro la Giana Erminio è uno scontro diretto, secondariamente per capire se la squadra rossonera riuscirà a reagire sotto il profilo mentale dopo la brutta prestazione contro la Pro Sesto. I tifosi, ma anche i dirigenti, e tutta Lucca sportiva si aspettano un moto d’orgoglio da parte della squadra che non dovrà bucare l’evento dal punto di vista dell’atteggiamento, ovviamente cercando di fare risultato pieno, perché ormai le partite sono molto di meno e la Lucchese ha bisogno di rientrare nella “forbice” che permette di disputare i playout. Adesso deve essere questo e solo questo l’unico obiettivo.

Non sono ammessi voli pindarici e pensieri ad una salvezza diretta che quasi matematicamente impossibile da poter realizzare. Questa è la cruda realtà. Chi andrà in campo domani dovrà fare una partita gagliarda per dimostrare che la Lucchese è viva e che se la lotterà fino in fondo per arrivare nella migliore posizione possibile. Non vogliamo pensare nemmeno ad un altro possibile rovescio, sarebbe traumatico per tutti ed avrebbe anche ripercussioni importanti. Mister Lopez andrà avanti con il 3-5-2 anche se per la panchina ha recupero elementi importanti come Sbrissa, Marcheggiani e Dumancic, mentre Cruciani rimarrà a casa per un piccolo problema fisico. Pellegrini tornerà titolare come centrale di sinistra.

Questa la probabile formazione (3-5-2): 12 Biggeri, 20 Benassi, 14 Dalla Bernardina, 29 Pellegrini, 11 Panati, 23 Meucci, 38 Zennaro, 7 Nannelli, 26 Adamoli, 9 Bianchi, 37 Petrovic. A disposizione: 40 Pozzer, 28 De Vito, 3 Lo Curto, 33 Dumancic, 2 Panariello, 15 Solcia, 25 Maestrelli, 32 Sbrissa, 27 Scalzi, 19 Marcheggiani, 22 Forciniti, 10 Lionetti. Allenatore: Giovanni Lopez.