Porta Elisa News



Panariello ritorna in gruppo, si ferma Pellegrini

giovedì, 11 marzo 2021, 18:35

di diego checchi

Allenamento pomeridiano all'acquedotto dove mister Lopez ha lavorato sugli schemi in fase di non possesso palla. Tutti presenti eccezion fatta per Petrovic che è rimasto a riposo a scopo precauzionale.

La notizia importante è che è rientrato in gruppo Aniello Panariello e potrebbe essere inserito nella lista dei convocati, il giocatore ha smaltito un affaticamento muscolare.

Durante l'allenamento si è fermato il difensore Eros Pellegrini, apparso un po' affaticato. Le sue condizioni verranno valutate con maggior precisione domani mattina ma non dovrebbe essere niente di grave e, almeno per il momento, la sua presenza contro la Pro Sesto non sembra a rischio, nel malaugurato caso in cui non dovesse farcela, è pronto a sostituirlo Solcia. Fermo a scopo precauzionale anche il portiere Pozzer ma domenica sarà regolarmente in panchina.

Per quanto riguarda la formazione, a parte i dubbi di cui abbiamo parlato sopra, dovrebbe scendere in campo l'undici che ha vinto contro il Pontedera domenica scorsa, anche perché in questo momento, cambiare per cambiare non serve a niente e a nessuno.