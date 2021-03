Porta Elisa News



Pistoiese tra Covid e nuovi cambi in panchina

venerdì, 19 marzo 2021, 12:53

di diego checchi

Con quale squadra arriverà la Pistoiese a Lucca? Non è ancora dato saperlo, perché tutto dipenderà dall’ultimo giro di tamponi e da quanti casi ci saranno ancora nel gruppo squadra. La certezza è che la formazione arancione giocherà, dato che proprio contro la Juventus ha giocato il jolly relativo al Covid e quindi domenica prossima dovrà scendere per forza in campo. Non sappiamo in quale condizioni fisiche, visto che il covid lascia degli strascichi anche dopo che un giocatore si è negativizzato.

Intanto c’è da sottolineare che dopo l’ultima partita contro la Pro Vercelli (persa in casa per 1 a 0), la società ha deciso di effettuare un nuovo ribaltone e di esonerare Giancarlo Riolfo e di prendere Stefano Sottili, già stato a Pistoia nella stagione 2015/16. Quindi gli orange sono al terzo allenatore in una stagione (era partita con Frustalupi al comando). Ciò significa che il presidente Orazio Ferrari non è assolutamente contento dei risultati della squadra nell’anno del centenario. Addirittura la Pistoiese puntava ad un posto nei playoff, anche perché ha una squadra molto superiore rispetto alla classifica che occupa.

La formazione arancione ha 27 punti con due partite da recuperare e cioè quella contro l’Olbia e contro la Juventus U23. Sono già state stabilite le date dei recuperi: ad Olbia andrà il 31 marzo e contro i bianconeri si giocherà il 7 aprile. Impossibile ipotizzare una formazione per domenica prossima. Tutto dipenderà da chi sarà a disposizione del nuovo mister anche se il modulo potrebbe essere con la difesa a 4: o un 4-3-1-2 oppure un 4-3-2-1. Nella Pistoiese ci sono tanti ex rossoneri, a partire dal team manager Vanni Pessotto, per proseguire con l’allenatore in seconda Niccolai (vice di Lopez anche nell’esperienza alla Viterbese) e per finire con Enzo Biato, ex allenatore dei portieri rossoneri. Tutti e tre hanno lasciato un buon ricordo alla Lucchese. Tra gli orange c’è anche Enrico Pezzi, arrivato a gennaio dal Carpi. Fu Giovannini a portarlo a Lucca nella stagione 2010/2011.