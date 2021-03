Porta Elisa News



Rossoneri alla ripresa degli allenamenti: si rivede Bitep

martedì, 23 marzo 2021, 18:36

di diego checchi

La squadra ha ripreso ad allenarsi allo stadio Porta Elisa e per chi ha giocato domenica scorsa c'è stato solo un lavoro defaticante mentre il resto del gruppo ha effettuato esercitazioni sul possesso palla ed una partitella finale. Per quanto riguarda gli infortunati, la Lucchese non ha ancora recuperato nessuno rispetto a quelli che erano già a disposizione domenica scorsa. Per questa settimana non sono previsti allenamenti doppi mentre venerdì la squadra si allenerà ad orario partita di Alessandria ovvero alle 12,30 per prendere i ritmi.

Stessa cosa venne fatta già prima della partita di Como che si disputò sempre alle 12,30. Quest'oggi abbiamo notato con piacere che Jonathan Bitep, la cui stagione è finita anzitempo per una brutta frattura del malleolo peroneale, ha ripreso a correre anche se in maniera blanda. Il ragazzo quindi ha passato i momenti più bui e si sta avvicinando ad una prossima completa guarigione anche se il suo rientro sarà calibrato per la prossima stagione. A lui il nostro in bocca al lupo perché possa ritornare più forte di prima.