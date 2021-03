Porta Elisa News



Russo: "Siamo sempre moribondi, la guerra è lunga e complicata"

domenica, 7 marzo 2021, 20:00

Bruno Russo, presidente rossonero, lo ricorda subito: oggi era fondamentale vincere, da troppo tempo mancavano i tre punti: "Era quello che ci voleva, intanto per accorciare la forbice dalle squadra che ci precedono e poi per valorizzare i pareggi tanto bistrattati delle settimane scorse. Voglio però ricordare che siamo sempre moribondi, nessuno si esalti, la guerra è lunga e complicata. Lo stesso Pontedera in dieci ci ha fatto stare con il patema di animo negli ultimi minuti. Dobbiamo stare tutti calmi, squadra, società, tifosi e già domenica con la Pro Sesto, ancora non salva, servirà la mentalità vista oggi, loro verranno agguerriti per fare risultato. Anche aspettando il momento giusto e l'errore che fanno le altre squadre come si è visto".

"Oggi la partenza è stata quella giusta, sono certo che con la tranquillità di qualche risultato possono e devono migliorare, abbiamo giocatori che in questa fase decisiva del campionato devono fare di più perché hanno nelle loro potenzialità, nella speranza che si possa recuperare qualche giocatore che è fuori per infortunio. Le difficoltà ci sono ancora tutte, ma finalmente sono arrivati tre punti sul nostro campo, in passato troppe volte terra di conquista per le altre squadre. Ora testa alla Pro Sesto"