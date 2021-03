Porta Elisa News



Scalzi stagione finita, Zennaro fermo per alcune settimane

giovedì, 18 marzo 2021, 13:39

di diego checchi

Per la Lucchese piove sempre sul bagnato. Al di là della situazione sportivamente drammatica, ci sono da registrare ancora tre infortuni muscolari che non permetteranno a Lopez di fare le scelte con tranquillità. Scalzi purtroppo si è fratturato la clavicola sinistra ed è uscito dopo appena 9 minuti. Almeno per il momento il giocatore non verrà operato, ma dovrà stare fermo per più di un mese, quindi la sua stagione è praticamente finita. Anche Cruciani si dovrà fermare di nuovo. Il giocatore non è stato convocato per la trasferta di Gorgonzola, considerando che si è procurato uno stiramento al flessore della gamba destra. L’infortunio non è di grande entità ma il giocatore ha già sofferto di altri stiramenti e quindi dovrà essere recuperato con cautela ed è difficile il suo utilizzo in questa stagione, dato che ormai mancano 7 gare alla fine del campionato (o poco più con i playout). L’ultimo infortunato in ordine di tempo è Mattia Zennaro: stiramento al retto femorale della coscia destra. La lesione è di primo grado, quindi ci sono buone possibilità che venga recuperato nel giro di due o tre settimane. Sbrissa e Marcheggiani sono pronti e con la Pistoiese potrebbero anche essere impiegati anche se non avranno un’autonomia di 90 minuti. Si può dire che la Lucchese ha una vera e propria maledizione con gli infortuni considerando che sono fuori ormai da tempo anche Caccetta, Coletta e Bitep.