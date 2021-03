Porta Elisa News



Ultima chiamata

sabato, 20 marzo 2021, 15:30

di diego checchi

Giocare come non ci fosse un domani, far capire a tutti che la Lucchese è viva, tirare fuori l'orgoglio e vincere per sperare ancora nei play out. Questo l'obiettivo che deve avere la Lucchese per la gara contro la Pistoiese, inutile girarci intorno. La squadra deve gettare il cuore oltre l'ostacolo e superare le sue paure, rimanere corta e lottare palla su palla come fosse una finale di Champions League.

La Lucchese non deve provare vergogna a buttare via la palla quando ce n'è bisogno, si deve badare al sodo e non allo spettacolo pigiando sull'acceleratore dal primo al novantesimo dimenticando quanto è successo in meno di mezz'ora contro la Giana Erminio. Serve giocare con la mente libera e non pensare che la Pistoiese arriverà a Lucca in formazione rimaneggiata a causa del Covid, questo sarebbe un errore. Le possibilità di salvezza sono ridotte al lumicino ma i rossoneri hanno l'obbligo di giocarsele tutte a partire da domani sera.

Per quanto riguarda la formazione, la Lucchese andrà avanti col 3-5-2 e le novità saranno Sbrissa, Marcheggiani, Adamoli e Solcia, questa la probabile formazione: Lucchese (3-5-2): 12 Biggeri, 15 Solcia, 20 Benassi, 29 Pellegrini, 11 Panati, 32 Sbrissa, 23 Meucci, 7 Nannelli, 26 Adamoli, 9 Bianchi, 19 Marcheggiani. A disposizione: 40 Pozzer, 2 Panariello, 3 Lo Curto, 13 Cellamare, 14 Dalla Bernardina, 17 Bartolomei, 33 Dumancic, 28 De Vito, 25 Maestrelli, 10 Lionetti, 22 Forcinit, 37 Petrovic. Allenatore: Lopez.