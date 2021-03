Porta Elisa News : il punto



Una vittoria che fa morale

lunedì, 8 marzo 2021, 18:37

di diego checchi

Una vittoria che fa morale, che dà slancio per il futuro e che permette di guardare alle prossime partite con ottimismo. Vietato però abbassare la guardia perché sarebbe l'errore più grosso da fare in questo momento. E' giusto celebrare Flavio Junior Bianchi, autore di dieci reti stagionali ed una squadra che soprattutto nel secondo tempo lo ha supportato nel migliore dei modi. Ma come si dice in questi casi una rondine non fa primavera.

Con questo non vuol dire che non siamo contenti della vittoria contro il Pontedera, anzi siamo più che contenti, ma non sarebbe giusto accontentarsi. Spingere sull'acceleratore e pensare alla gara contro la Pro Sesto è l'unica cosa da fare in questo momento. Un'altra vittoria darebbe ancora più morale e ovviamente classifica. Ma è vero che questi tre punti vanno costruiti in settimana con il lavoro e con la massima concentrazione. E' giusto per un giorno aver goduto della vittoria ma già da domani c'è da voltare pagina, resettare tutto e rendersi conto che la Lucchese può e deve sicuramente fare meglio visto che siamo penultimi in classifica.

Stringere i denti e non mollare adesso vorrà dire gioire tutti insieme dopo, e allora facciamolo, perchè questa squadra ha un calendario con partite alla propria portata che vanno sfruttate al meglio. Pancia a terra e lavorare diceva un vecchio presidente della Lucchese e mai queste parole calzano a pennello con il momento dei rossoneri. La squadra ci è piaciuta ha giocato più sciolta ed è sembrata più consapevole dei propri mezzi ed allora la strada è questa basta perseguirla. Intanto per quanto riguarda il mercato ci potrebbero essere delle novità in settimana.