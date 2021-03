Porta Elisa News



Un'altra occasione per recuperare punti

sabato, 13 marzo 2021, 11:47

di diego checchi

Sfruttare il secondo turno casalingo consecutivo e portare a casa un'altra vittoria, deve essere questo l'obiettivo della Lucchese che domani alle ore 15 al Porta Elisa affronterà una Pro Sesto. I lombardi non si trovano in un buon periodo, considerando che vengono da due sconfitte consecutive e che l'ultima vittoria l'hanno ottenuta lo scorso 30 gennaio. Al di là dell'avversario, la Lucchese però dovrà pensare a se stessa senza fare calcoli e pensare ad un solo risultato, la vittoria. Vincere domani significherebbe aumentare ancora di più l'autostima del gruppo e accorciare il distacco da quelle davanti.

Il tecnico Lopez dovrà fare i conti con il rebus Pellegrini, la nostra sensazione è che il giocatore rimarrà fuori almeno per questa gara, al massimo siederà in panchina ma tutto dipende dall'ecografia che deve fare in giornata. La speranza è di riaverlo a disposizione per la gara contro la Giana Erminio. Al suo posto, Solcia sembra essere favorito su Panariello, semplicemente perché l'ex Paganese è rientrato da poco in gruppo e non ha ancora i novanta minuti nelle gambe. Per il resto vedremo la stessa formazione che è scesa in campo domenica ed ha battuto il Pontedera, con Zennaro proposto ancora da regista.

Questa la probabile formazione (3-5-2): 12 Biggeri, 20 Benassi, 14 Dalla Bernardina, 15 Solcia, 11 Panati, 23 Meucci, 38 Zennaro, 7 Nannelli, 26 Adamoli, 9 Bianchi, 37 Petrovic. A disposizione: 40 Pozzer, 39 Galardi, 28 De Vito, 2 Panariello, 25 Maestrelli, 13 Cellamare, 3 Lo Curto, 4 Cruciani, 10 Lionetti, 27 Scalzi, 22 Forciniti, 17 Bartolomei. Allenatore: Lopez.