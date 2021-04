Porta Elisa News



Carrarese alla ricerca di una sterzata per salvare la categoria

giovedì, 15 aprile 2021, 13:10

di diego checchi

Una Carrarese in piena crisi che viene dalla sconfitta di Gorgonzola contro l’Albinoleffe e dalle dimissioni irrevocabili di Silvio Baldini. Già due settimane prima il tecnico aveva manifestato la voglia di lasciare ma la società marmifera lo aveva fatto tornare sui suoi passi. Questa volta non è stato così. La panchina è stata affidata a Totò Di Natale, un neofita della panchina visto che ha allenato soltanto il settore giovanile dello Spezia, ma un grande campione in Serie A che ha fatto le fortune sia dell’Udinese che della Nazionale. I suoi gol sono indimenticabili.

A Carrara si è deciso di dare una sterzata visto che i biancoazzurri vengono da cinque sconfitte consecutive e rischiano di essere risucchiati in zona playout. Una stagione iniziata con ben altri propositi perché la Carrarese doveva essere una squadra di vertice e lottare per vincere il campionato. Ma i tanti infortunati a ripetizione e il covid non hanno agevolato il lavoro di Baldini che ha visto scivolare sempre più in basso la sua creatura e non si è sentito di andare avanti.

Per quanto riguarda il derby contro la Lucchese, mister Di Natale opterà per il 4-3-3 ma dovrà fare a meno del terzino Ermacora e del centrocampista Luci squalificati e degli infortunati di lungo corso D’Auria (ex rossonero), Giudici, Grassini, Imperiale e Rota. Da valutare le condizioni di Infantino uscito anzitempo nella gara contro il Como e che in queste ultime due partite non è stato convocato. Al posto di Ermacora giocherà con ogni probabilità Bresciani. Nella sua conferenza stampa, Di Natale ha fatto capire che porterà le sue idee tattiche e che cercherà di dare serenità a un gruppo destabilizzato dalle ultime partite. Questa la probabile formazione.

CARRARESE (4-3-3): 22 Mazzini, 2 Valietti, 5 Murolo, 18 Tedeschi, 26 Bresciani, 19 Pasciuti, 4 Agyei, 24 Schiro, 10 Caccavallo, 30 Piscopo, 15 Marilungo. A disposizione: 1 Pulidori, 6 Borri, 17 Foresta, 32 Milesi, 9 Manzari, 20 Infantino, 23 Doumbia, 14 Pavone, 36 Baldecchi, 35 Dell’Amico, 12 Tonetti, 33 Bonafede. Allenatore: Antonio Di Natale.