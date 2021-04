Carrarese-Lucchese: le formazioni ufficiali

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 17 aprile 2021, 14:24

Lucchese che affronta la Carrarese in un derby che sa di retrocessione e con entrambe le squadre alla prima partita dopo il cambio di allenatore: ai rossoneri servono punti e serve soprattutto un diverso approccio. Di Stefano orientato a giocare con il 4-4-2: la probabile formazione

venerdì, 16 aprile 2021, 18:35

A due soli allenamenti dal derby di Carrara, il tecnico rossonero pare ormai aver sciolto i dubbi sul modulo difensivo, mentre resta ancora da capire come la Lucchese si schiererà a centrocampo e in avanti, così come su chi ricadranno le scelte

venerdì, 16 aprile 2021, 13:10

Il punto sugli infortunati rossoneri: solo per il difensore e Zennaro, che è completamente guarito dallo stiramento che si era procurato, c'è la speranza di recuperarli prima della fine della stagione. Campionato concluso per Coletta, Bitep, Caccetta e Adamoli

giovedì, 15 aprile 2021, 18:43

Di Stefano orientato verso la difesa a quattro, ma tre posti sono ancora da decidere, così come il modulo: durante le prove, il tecnico ha schierato la formazione con il 4-5-1, il 4-3-3, il 4-3-1-2 e il 4-4-2. Cruciani potrebbe tornare titolare a centrocampo