Porta Elisa News



Le chiacchiere stanno a zero

sabato, 24 aprile 2021, 08:52

di diego checchi

Non ci sono più appelli. La Lucchese deve vincere per restare viva e sperare nei risultati degli altri. E' inutile nasconderlo la salvezza dei rossoneri è appesa ad un filo ma è giusto crederci, è giusto provarci fino alla fine. Adesso i giocatori che andranno in campo devono pensare che non ci sarà più un domani. Quella con il Lecco deve come essere una finale di Champions League. Le nostre parole non contano. Conta solo il campo, quel campo che tante volte ci ha voltato le spalle ma che ora dovrà essere amico. Per questa gara mister Di Stefano ha deciso di optare per un modulo più classico e cioè il 4-4-2 considerando anche il rientro di Nannelli dalla squalifica.

Al posto dello squalificato Benassi ci sarà Dumancic mentre in attacco vedremo la coppia Bianchi-Marcheggiani che ha giocato veramente poco insieme per gli infortuni soprattutto del secondo. Petrovic invece andrà in panchina pronto ad entrare a partita iniziata mentre non sarà convocato Lionetti a causa di un piccolo problema fisico. Scriviamo poco perchè le parole lasciano il tempo che trovano. Adesso contano solo i fatti. Questa la probabile formazione della Lucchese (4-4-2): 40 Pozzer, 29 Pellegrini, 2 Panariello, 33 Dumancic, 25 Maestrelli, 7 Nannelli, 4 Cruciani, 23 Meucci, 11 Panati, 9 Bianchi, 19 Marcheggiani. A disposizione: 12 Biggeri, 28 De Vito, 13 Cellamare, 14 Dalla Bernardina, 17 Bartolomei, 3 Lo Curto, 32 Sbrissa, 15 Solcia, 38 Zennaro, 37 Petrovic, 33 Galardi, 41 Marinai. Allenatore: Oliviero Di Stefano