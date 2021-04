Le pagelle di Lucchese-Lecco: Cruciani leader

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 25 aprile 2021, 17:23

Il presidente rossonero: "Era troppo importante conservare la chance, dopo la Giana sembrava finita, ma il calcio è questo e ti dà sempre un'altra opportunità. Oggi sono arrivati i risultati che ci andavano bene: tutte le squadre sono ancora in corsa, compreso il Livorno. Abbiamo qualche piccolo vantaggio ma dipende...

domenica, 25 aprile 2021, 14:32

Rossoneri obbligati a vincere per continuare a sperare nei play out e con un occhio ai risultati degli altri campi. Di Stefano rilancia Dumancic, Panati e Marcheggiani. Occasioni per Bianchi e Cruciani. Cruciali segna su rigore. Ospiti in dieci

sabato, 24 aprile 2021, 08:52

Nell'ultima gara di campionato al Porta Elisa, la La Lucchese deve solo vincere contro il Lecco per restare viva e sperare nei risultati degli altri. Di Stefano sostituisce lo squalificato Benassi con Dumancic e rilancia Marcheggiani in attacco: la probabile formazione

giovedì, 22 aprile 2021, 18:59

Nella partitella contro la Primavera di mister Carruezzo, il tecnico conferma la difesa a quattro con Dumancic che pare favorito per sostituire Benassi. Zennaro sarà di nuovo a disposizione e domenica prossima potrebbe anche giocare uno spezzone di partita