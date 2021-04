Porta Elisa News



Lega Pro, slittano le ultime tre gare di campionato

giovedì, 1 aprile 2021, 13:11

Ora è ufficiale: il Consiglio Direttivo di Lega nella riunione tenutasi in data odierna, ha deliberato, a parziale modifica dei Comunicati Ufficiali n. 28/L, n. 29/L del 16.09.2020 e n. 47/L del 30.09.2020, il posticipo della 17a ,18a e 19a giornata di ritorno del Campionato Serie C 2020/2021 come di seguito riportato.

In particolare, la 17a giornata di ritorno, con la Lucchese impegnata a Carrara, andrà in scena il 18 aprile anziché il 14 aprile; la

18a giornata di ritorno sarà il 25 aprile 2021 anziché 18 aprile e vedrà i rossoneri al Porta Elisa contro il Lecco; la 19a giornata e ultima di ritornosi disputerà il 2 maggio anziché il 25 aprile con la Lucchese che farà visita al Renate.

“Abbiamo condotto un campionato con moltissime difficoltà, ma grazie allo sforzo di tutti i presidenti delle squadre e del personale di Lega Pro siamo giunti alla fase finale – ha dichiarato Francesco Ghirelli, presidente di Lega Pro– attualmente la situazione che più preoccupa è legata alla fase dei play off e play out che, per la complessità e le caratteristiche proprie del nostro campionato, richiede una attenzione ancora maggiore. La governeremo insieme ai club, sapendo che dobbiamo essere in grado di camminare guardando a vista, attitudine con cui abbiamo imparato a misurarci durante la pandemia”.