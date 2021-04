Porta Elisa News



Lopez: "Possiamo essere scarsi ma non lavativi"

venerdì, 2 aprile 2021, 14:28

Mister Lopez attraverso l'ufficio stampa presenta la gara di Piacenza ripercorrendo tutto ciò che è successo in questa stagione: "Analizzando il nostro campionato fino a questo momento è tristemente evidente il pesante condizionamento che il Covid ha avuto sulla nostra stagione, considerando i 25 positivi che abbiamo avuto e le conseguenze. A causa dei continui infortuni e postumi del virus, non abbiamo mai potuto schierare la formazione tipo, lavorando costantemente con un gruppo di giocatori decimato. Vi ricordo e riporto la lista dei nostri giocatori che hanno subito infortuni seri: Coletta, Lo Curto, Cruciani, Papini, Lionetti, Marcheggiani, Bitep, Scalzi, Caccetta, Adamoli, Dumancic e Zennaro, oltre a molti problemi di natura minore intercorsi anche ad altri giocatori. Abbiamo una media, ancora oggi, di due giocatori infortunati ogni settimana e non ci risulta che nessun'altra squadra abbia dovuto affrontare una tale quantità di inconvenienti, dati e statistiche alla mano".

"Andiamo a Piacenza – prosegue Lopez – con la speranza di poter recuperare Bianchi e Marcheggiani, che sono ancora in condizioni precarie. Quando abbiamo avuto la rosa (quasi) al completo siamo riusciti ad inanellare anche buone prestazioni, tra cui i sei risultati utili consecutivi nei mesi di dicembre e gennaio. Questi non vogliono certamente essere alibi, ma oggettive constatazioni che profondamente ci rammaricano. A cinque partite dal termine della stagione, consapevoli della grave situazione di classifica in cui ci troviamo, figlia dei problemi precedentemente riportati uniti ai nostri innegabili errori, continuiamo comunque a lottare e lavorare tra mille difficoltà, cercando sempre nuove soluzioni e non perdendo mai di vista il nostro obiettivo. Possiamo essere giudicati come scarsi, ma certamente non lavativi, perché l'impegno è massimo e costante da parte di tutti noi. E non va dimenticato".