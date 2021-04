Lucchese, ecco tutte le combinazioni per approdare ai play out

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 27 aprile 2021, 19:40

La Lucchese ha ripreso ad allenarsi in vista della gara più importante dell'anno, i giocatori e tutto lo staff sono ben consci di quello che li aspetta domenica e l'intensità dell'allenamento è stata massima

martedì, 27 aprile 2021, 12:09

L'ex rossonero: "Domenica i giocatori dovranno fare il miracolo a Renate. Seguirò la partita e tiferò per loro sapendo che ce la metteranno tutta”. Un mio ritorno? Sono convinto che a Lucca tornerò, o da giocatore o da allenatore, visto che ho anche conseguito il patentino di allenatore2

lunedì, 26 aprile 2021, 18:37

L’obiettivo è soltanto uno: battere il Renate e sperare che Pro Sesto e Giana non vincano le loro gareper arrivare ai play out: non sarà facile, ma la Lucchese ce la può fare a compiere un altro miracolo come quello di Correggio.

domenica, 25 aprile 2021, 17:44

Il centrocampista, autore di buone giocate, ha realizzato il rigore che tiene la Lucchese in corsa. Molto bene la coppia di attacco Bianchi-Marcheggiani, ma sono tutti i rossoneri a rendersi autori di una gara disputata senza risparmio: le pagelle di Gazzetta