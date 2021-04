Porta Elisa News



Marcheggiani ancora a parte, si ferma Nannelli

mercoledì, 7 aprile 2021, 19:28

di diego checchi

La squadra si è allenata all'Acquedotto ed ha svolto delle esercitazioni sull'uno contro uno e due contro due, prima di una partitella a pressione. È ancora presto per parlare di formazione, anche perché Marcheggiani ha lavorato ancora a parte mentre Nannelli si è dovuto fermare anzitempo per un piccolo indolenzimento muscolare; vedremo nei prossimi giorni come starà l'ex della Fiorentina. Niente da fare invece per Zennaro.

Ad allenarsi con la formazione maggiore era presente anche il giovane Durante che in questi ultimi giorni è stato aggregato alla prima squadra, anche perché c'è penuria soprattutto in attacco. Non ci nascondiamo: la partita con il Livorno è decisiva comunque mister Lopez non potrà decidere fino a sabato mattina l'undici da schierare in campo, e soprattutto con quale modulo giocare.