Russo: "Abbiamo voluto togliere ogni alibi"

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 13 aprile 2021, 13:16

La Lucchese ha ufficializzato l'esonero del tecnico arrivato nell'ottobre scorso per sostituire Monaco: al suo posto, da qui a fine stagione, ecco il suo vice Lulù Di Stefano

lunedì, 12 aprile 2021, 18:30

Sette punti o meglio nove sono quelli che permetterebbero alla Lucchese di entrare nei playout: è davvero sempre più stretto il margine per la Lucchese che deve comunque pensare anche al futuro

lunedì, 12 aprile 2021, 17:56

La Lega Pro, con un apposito comunicato, ha confermato i criteri per la disputa dei play off e play out. Ecco, per quanto riguarda quest'ultimi, le regole: confermata la forbice massimo degli otto punti per disputare gli spareggi che si terranno da metà maggio

lunedì, 12 aprile 2021, 16:14

Intoppi di vario genere con rimpallo tra il Comune e i soggetti proponenti, che hanno fatto slittare di numerosi mesi l'avvio formale della procedura, ma la prima convocazione, viene assicurato, sarebbe questione di giorni