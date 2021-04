Si tenta il recupero di Marcheggiani

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 6 aprile 2021, 16:40

Era ipotizzato da giorni, ora la conferma ufficiale: la Lucchese e i suoi tesserati sono entrati in silenzio stampa, lo annuncia con una nota ufficiale il club rossonero che attraversa un delicatissimo momento e che vede la serie D dietro l'angolo: parlerà solo il presidente Russo

martedì, 6 aprile 2021, 13:20

Il presidente rossonero è intervenuto in diretta alla trasmissione Fb di Gazzetta Lucchese: "Questa società deve essere potenziata. Lucca è una città molto affascinante per tante persone. Ci sono soggetti che vogliono entrare nella nostra compagine societaria: è ovvio che devono avere certi requisiti"

sabato, 3 aprile 2021, 20:05

Le parole di mister Lopez dopo l'ennesima occasione persa: "Avevamo la partita in mano, ancora una volta la nostra gestione dei minuti finali ha compromesso il risultato"

sabato, 3 aprile 2021, 19:55

Il presidente rossonero: "Tre punti che potevano essere importantissimi, peccato erano davvero tre punti d'oro ma siamo qui a recriminare per una occasione ulteriore butta via. Ora dobbiamo solo pensare a vincere domenica per accorciare la forbice. Se spera di salvarsi il Livorno, perché noi no?"