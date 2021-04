Porta Elisa News



Ufficiale: esonerato Lopez, al suo posto Di Stefano

martedì, 13 aprile 2021, 13:16

Colpo di scena in casa rossonera: la società ha esonerato l'allenatore Giovanni Lopez che era giunto sulla panchina nell'ottobre scorso al posto di Francesco Monaco. La partita contro il Livorno, tutta condotta in difesa di un pari dalla dubbia utilità, in uno scontro per non retrocedere è stata probabilmente la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Da qualche settimana, infatti, la sensazione era che il tecnico non godesse più della fiducia incondizionata della società e anche il rapporto con almeno una parte dello spogliatoio si fosse fatto più complicato. Da qui la scelta di provare un cambio per provare a salvare il salvabile di una stagione disastrosa. Al suo posto, sino al termine del campionato, ecco Lulù Di Stefano che ha ricoperto sinora il ruolo di vice.

"La società Lucchese 1905 – si legge nella nota del club – comunica ufficialmente di aver sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra il sig. Giovanni Lopez. Al tecnico il ringraziamento per l'impegno profuso in questa difficile stagione alla guida del club, oltre ai migliori auguri per il prosieguo della carriera. La conduzione tecnica verrà da quest’oggi affidata al sig. Oliviero Di Stefano, che gode della piena stima e fiducia della società".