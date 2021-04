Porta Elisa News



Se Nannelli non ce la facesse, ecco Zennaro

venerdì, 30 aprile 2021, 18:12

di diego checchi

La Lucchese andrà al Città di Meda con il modulo 4-4-2 e Nannelli farà di tutto per recuperare perchè in una partita del genere un giocatore con le sue caratteristiche è molto importante. Nel caso remoto in cui non ce la facesse ecco che Di Stefano potrebbe optare per un altra soluzione e cioè quella di mettere Zennaro sulla fascia sinistra un pò come ha giocato domenica scorsa e spostare Panati in fascia destra. Non vediamo altre soluzioni e non crediamo che in una partita così importante si possa andare a provare chissà cosa. Mister Di Stefano questo lo sa e quindi andrà sul sicuro.

Per quanto riguarda la difesa, per sostituire lo squalificato Panariello, è pronto Benassi che rientra a sua volta dalla squalifica e farà coppia con Dumancic. Non sarà della partita nemmeno De Vito anche lui squalificato mentre Marcheggiani farà coppia con Bianchi e Maestrelli sembra aver vinto il ballottaggio con Lo Curto. Insomma si va nel solco della continuità perchè c'è bisogno di andare sul sicuro in una partita così importante dove la Lucchese deve vincere. Domani dopo la rifinitura mattutina la squadra di Di Stefano partirà alla volta della Brianza con tante speranze riposte nel cassetto e la voglia di fare un miracolo sportivo. Miracolo che significherebbe arrivare ai playout per poi giocarsi la salvezza agli spareggi. La Lucchese per far questo deve vincere e sperare nel risultato favorevole da altri due campi.