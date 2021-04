Porta Elisa News



Verso il derby, Lopez orientato a confermare il 3-5-2

venerdì, 9 aprile 2021, 17:42

di diego checchi

La squadra si è allenata allo stadio Porta Elisa e si va verso la scelta del modulo 3-5-2 con Petrovic e Bianchi in avanti. Ci sarà da capire se Marcheggiani riuscirà a trovare un posto in panchina a nostro avviso crediamo che ce la possa fare. Altrimenti l'alternativa in attacco sarà il giovane Durante.

Il ballottaggio può essere rappresentato tra uno fra Dumancic e Panariello visto che gli altri due non si discutono e sono capitan Benassi e Pellegrini. A destra ci sarà Panati mentre a sinistra Maestrelli sembra essere favorito su Lo Curto. A centrocampo Meucci, Sbrissa e Nannelli sono certi di giocare con Cruciani e Lionetti pronti a subentrare a gara in corso. Niente da fare per Zennaro, Adamoli, Papini, Caccetta, Coletta e Bitep.