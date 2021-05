Porta Elisa News



Coletta e Papini verso la conferma?

giovedì, 20 maggio 2021, 17:28

di diego checchi

Calma apparente in casa rossonera, perché i quattro soci della Lucchese stanno lavorando per individuare le giuste figure per la prossima stagione. La prima è quella del diesse, ammesso che Deoma decida di non farlo più e che ricopra altro ruolo sempre all'interno della società. Il nome nuovo è quello di Alfio Pelliccioni attualmente consulente del presidente del Monopoli e con nove promozioni nel suo curriculum. L'ultima quella dalla Serie D alla Serie C con il Cesena. Pelliccioni ha una lunga esperienza in Serie C e può essere l'uomo giusto anche in caso di riammissione. Per quanto riguarda l'allenatore nessuna novità rispetto a quanto avevamo detto ieri con Giannichedda e Gilardino favoriti su Buscè. E' chiaro che per l'ufficialità bisognerà aspettare ancora un pò di tempo. Tra fine del mese di maggio ed inizio giugno potrebbe essere il momento giusto per sapere qualcosa di più. Registriamo una voce che si rincorre in città in queste ultime ore, ma è giusto prenderla col beneficio di inventario. Anche Giampaolo Pazzini vorrebbe fare l'allenatore e sembra che avrebbe confidato ad alcuni amici che ha due soluzioni in ballo ed una di queste è in Toscana. Che non sia proprio la Lucchese? A noi in questo momento non ci risulta niente di più rispetto a quello che abbiamo scritto ma la situazione rossonera è ancora molto fluida e la dirigenza potrebbe anche tirare fuori dal cilindro un nome simile.

Forse però la Lucchese con Pazzini rischierebbe un pò troppo, visto che l'ex giocatore del Verona ed ora commentatore per Dazn, non si è mai cimentato nel ruolo di allenatore e siccome la Lucchese se ripartirà dalla Serie D vorrà fare una squadra che sia in grado di vincere da subito sembrerebbe una scelta un pò troppo azzardata. Per quanto riguarda i possibili giocatori da confermare crediamo che Papini e Coletta possono essere i due cardini della Lucchese del futuro sempre che i due non abbiano altre opportunità da categoria superiore. Non è da escludere neanche una possibile riconferma di Meucci ma anche per questo bisognerà aspettare del tempo perchè la Lucchese dovrà capire se potrà essere riammessa oppure se farà il campionato di Serie D. Insomma che dire i rossoneri adesso sono un cantiere aperto e tutti siamo in attesa di capire come si comporrano prima di tutto le caselle principali.