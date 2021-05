E se la Lucchese ripartisse da Espeche?

Altri articoli in Porta Elisa News

giovedì, 27 maggio 2021, 17:00

Il presidente della Lega Pro in una intervista a Eleven Sports: "Non sarà semplice riportare il pubblico allo stadio. E' un anno e mezzo che non c'è e le abitudini sono cambiate. Se si aggiunge la paura che sarà difficile da superare, bisognerà lavorare.

mercoledì, 26 maggio 2021, 19:58

Dalla società bocche cucite, nessuno lascia trapelare niente: quello che è certo è che una decisione in un senso o in un altro non è ancora stata presa. E' chiaro però che prima dovrà essere scelto il nuovo direttore sportivo visto che Deoma è sempre più probabile che rimanga solo...

mercoledì, 26 maggio 2021, 14:50

In occasione dell'anniversario della nascita della società rossonera, avvenuta il 25 maggio 1905, il movimento Difendere Lucca ha apposto ieri una targa nel luogo di nascita, dietro il coro di San Michele. "Siamo intervenuti in sostituzione e in attesa della targa ufficiale che il Comune colpevolmente non ha ancora messo".

mercoledì, 26 maggio 2021, 08:48

In attesa che siano resi noti i criteri per la riammissione al campionato di Serie C per la stagione 2021-2022, quelli in vigore lo scorso anno non vedrebbero nei primissimi posti la Lucchese: i primi tre sarebbero occupati dalle squadre perdenti i playout e il quarto dalla Pistoiese arrivata davanti...