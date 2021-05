Porta Elisa News



L'assessore Ragghianti: "Il progetto presentato sullo stadio va comunque avanti"

domenica, 2 maggio 2021, 20:22

L'assessore allo Sport Stefano Ragghianti invia una nota stampa: "Ovvio rammarico per il risultato sul campo della Lucchese, anche se non dobbiamo dimenticare dove eravamo non molti mesi fa. In attesa di possibili sviluppi l'amministrazione procede nell'iter previsto dalla legge per il progetto del nuovo stadio. Progetto ripresentato dai proponenti il 20 aprile scorso".

"Nessun ritardo quindi da parte nostra, teniamo a precisare e procedura che per quanto ci riguarda prosegue con esame da parte degli uffici tecnici e legali cosi come dovuto per legge in caso di presentazione di un progetto da parte di terzi. Precisato che si tratta - come detto - di un progetto dei proponenti sul quale l'amministrazione deve pronunciarsi l'interesse al radicale ammodernamento del Porta Elisa resta inalterato e serve per guardare comunque al futuro".