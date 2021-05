Le pagelle di Renate-Lucchese: un flop sino in fondo

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 2 maggio 2021, 20:22

L'assessore allo Sport commenta la sconfitta: "Ovvio rammarico, ma l'iter dello stadio va avanti. Si tratta di un progetto presentato da terzi, su cui il Comune sta facendo gli accertamenti tecnici"

domenica, 2 maggio 2021, 20:15

Il presidente rossonero parla dopo la sconfitta con il Renate e la retrocessione sul campo in serie D: "Non siamo stati all'altezza, c'è poco da dire se non scusarsi con tutti i tifosi e tutta la città. C'è grande rammarico e mi dispiace moltissimo per questa retrocessione".

domenica, 2 maggio 2021, 16:56

Rossoneri alla gara che decide una stagione e che si giocano le residue speranze di disputare i play out: Marcheggiani parte al fianco di Bianchi ma si fa subito male. Occasione per Nocciolini, salva Dumancic, poi l'attaccante fa gol a un secondo dalla fine del primo tempo

sabato, 1 maggio 2021, 14:54

Dopo la vittoria contro il Lecco che ha riacceso la fiamma di arrivare ai playout, la Lucchese ha solo un risultato a Meda contro il Renate: vincere. Sarà una finale in cui non si dovrà pensare di avere davanti la terza in classifica. La probabile formazione