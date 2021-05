Porta Elisa News



Lucchese, la scelta è tra il nuovo e l'usato sicuro

sabato, 29 maggio 2021, 09:18

di diego checchi

La Lucchese non ha ancora scelto chi sarà l'allenatore ed il direttore sportivo sempre che Deoma decida di farsi da parte. Ufficialmente il diesse è ancora in carica e potrebbe anche decidere di continuare anche se la soluzione più probabile è che venga scelto un altro direttore sportivo ma il nome forse è ancora top secret visto che Pelliccioni e gli altri candidati indicati per ora non sembrano essere così vicini a firmare per i rossoneri.

Per quanto riguarda l'allenatore, ci sono due strade da percorrere ed è su queste che la società sta lavorando. O un giovane emergente magari proveniente da una panchina di una squadra Primavera di alto rango e ci riferiamo ad esempio ad Antonio Buscè attualmente all'Empoli, Alberto Aquilani della Fiorentina e Federico Coppitelli del Torino, solo per citarne alcuni, ma ci potrebbe anche essere Marcello Cottafava ex Primavera del Torino e della Spal e non ultimo Giuseppe Scurto che tanto ha fatto bene prima con la Primavera del Palermo poi con quella del Trapani ed oggi a quella della Spal.

Oppure la società rossonera può virare su un usato sicuro e qui in pole position sembra esserci Giancarlo Favarin, nome gradito alla piazza e che tornerebbe a Lucca di corsa ma non sono da escludere altri nominativi come Giuliano Giannichedda, Giuseppe Angelini, Guido Pagliuca, Gino Tazioli e Massimo Morgia. Tutti tecnici di esperienza e di provata garanzia che hanno già calcato e vinto i campionati di Serie D. Starà poi alla dirigenza decidere quale strada intraprendere anche sulla scelta non è assolutamente facile e molto dipenderà anche dalle decisioni che verranno prese sul direttore sportivo.