Porta Elisa News



Nuovo tecnico, Giannichedda prima scelta?

mercoledì, 19 maggio 2021, 09:02

di diego checchi

Tante voci, in questi primi giorni in cui la Lucchese inizia a programmare la nuova stagione, per quanto riguarda il futuro allenatore dei rossoneri: gli sviluppi delle ultime ore vedono Giuliano Giannichedda e Alberto Gilardino tra i principali candidati.

Giannichedda, 46 anni ex centrocampista di Juve, Lazio tra le altre, ha già lavorato con Mario Santoro al Pro Piacenza e i bene informati dicono che sarebbe molto felice di sposare il progetto Lucchese per la storia e l'ambizione di questa società. È chiaro che Giannichedda aspetterà però di capire qualcosa in più sulla possibile ed eventuale riammissione in Serie C della Lucchese, anche se potrebbe comunque decidere di rimettersi in gioco in Serie D dopo l'ultima esperienza con la Rappresentativa Nazionale Serie D Under-18 e Under-19 della Lega Nazionale Dilettanti. Il tecnico di Pontecorvo ha allenato la Viterbese, Racing Roma ed il Pro Piacenza oltre alle nazionali giovanili italiane e quella di Lucca sarebbe un'opportunità importante per la sua crescita professionale.

Su un giornale cartaceo di Siena è rimbalzata la voce che la Lucchese avrebbe contatti avviati con Alberto Gilardino, attualmente impegnato nella lotta per il migliore piazzamento ai play off con il Siena. L'allenatore ex Pro Vercelli abita a Forte dei Marmi e potrebbe anche avvicinarsi a casa, bisognerà vedere se la società rossonera vorrà aspettarlo fino a metà giugno, dato che il Siena, fino a quella data, non smetterà di giocare il campionato di Serie D. È chiaro che l'ex campione del mondo 2006 con l'Italia sarebbe un ottimo profilo per la ripartenza della Lucchese.

Un terzo nome preso in esame è quello di Antonio Buscè, attualmente tecnico della primavera dell'Empoli che però non ha mai lavorato con i grandi e sarebbe alla prima esperienza in una categoria importante come la Serie D. Vedremo quello che accadrà nei prossimi giorni ma se dovessimo scommettere un euro, quello di Giannichedda è il nome più confacente alle esigenze dalla Lucchese.