Pelliccioni: "Sarebbe un piacere lavorare per la Lucchese, ma nessuno mi ha contattato"

lunedì, 24 maggio 2021, 14:25

di diego checchi

In questi giorni abbiamo accostato con insistenza alla Lucchese Alfio Pelliccioni come nuovo possibile direttore sportivo. L’ex consulente di mercato del presidente del Monopoli e attualmente in cerca di una nuova sistemazione risponde con grande cortesia alla nostra telefonata: “Lucca è un’ottima piazza e sarebbe un piacere poterci lavorare. Non sono stato ancora contattato da nessuno e mi sembra impossibile che in settimana possa essere ufficializzato il mio arrivo in questa società”.

È vero che ha ottimi rapporti con Deoma e Santoro?

“Assolutamente sì, li considero degli amici e conosco molto bene Bruno Russo perché l’ho incontrato quando faceva l’allenatore. Con Deoma abbiamo fatto alcune operazioni di mercato come l’arrivo a Lucca del portiere Pozzer a gennaio. Da noi non aveva spazio, mentre a Lucca ha trovato spazio. Conosco i dirigenti rossoneri da quando abbiamo lavorato assieme al Mantova”.

Sarebbe pronto a costruire una squadra per poter vincere subito?

“Per vincere ci vogliono tante componenti e non è mai facile farlo in qualsiasi categoria. Ma posso dire di avere esperienza su questo perché ho vinto 9 campionati”.