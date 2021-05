Play off e play out, tutte le gare in programma

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 4 maggio 2021, 21:28

L'incontro avvenuto a Palazzo Orsetti tra i vertici comunali, quelli della Lucchese e dell'Aurora Costruzioni non ha ufficializzato la data del primo passaggio nell'iter, che va avanti da tempo, per il rifacimento del Porta Elisa. L'assessore Ragghianti: "Incontro utile, l'esame della pratica va avanti"

martedì, 4 maggio 2021, 15:08

La delusione per la retrocessione non è ancora passata, ma è presto per capire le prossime mosse della società, a partire dalla questione della riammissione come pure dei nuovi quadri tecnici, in primis della posizione del diesse Deoma

martedì, 4 maggio 2021, 09:11

Dopo i mesi letteralmente buttati via (almeno sei) nei quali Comune e Lucchese si sono rimpallati la questione relativa alla documentazione e al progetto dello stadio (presentato appunto nel settembre scorso), ecco il nuovo incontro a Palazzo Orsetti tra tutti i soggetti interessati alla ristrutturazione del Porta Elisa

lunedì, 3 maggio 2021, 16:57

Il consigliere di opposizione: "La trasparenza sulla questione stadio diventa importante per capire il futuro del calcio a Lucca. E' una cartina di tornasole per comprendere le reali intenzioni del Comune e della società: da entrambi i tifosi pretendono impegno e garanzie, chiarimenti sull'apporto di imprenditori e personalità in grado...