Renate-Lucchese: 1-0 al 44' st a un passo dalla serie D

sabato, 1 maggio 2021, 14:54

Dopo la vittoria contro il Lecco che ha riacceso la fiamma di arrivare ai playout, la Lucchese ha solo un risultato a Meda contro il Renate: vincere. Sarà una finale in cui non si dovrà pensare di avere davanti la terza in classifica. La probabile formazione

venerdì, 30 aprile 2021, 18:12

L'esterno farà di tutto per recuperare, ma dovesse non farcela, Di Stefano orientato a spostare Panati sulla fascia destra per mettere Zennaro a sinistra. Squadra concentrata e alla ricerca di una vittoria che potrebbe voler dire spareggi salvezza

venerdì, 30 aprile 2021, 17:30

La squadra di Diana, sia pure in leggera flessione, ha l'obbiettivo di arrivare al terzo posto e quindi contro la Lucchese vorrà chiudere bene il campionato e oltrepassare in classifica la Pro Vercelli. I lombardi possono vantare una rosa di qualità con Kabashi, Galuppini, Rada, Maistrello, Nocciolini e Giovinco

venerdì, 30 aprile 2021, 14:53

Per l'ex candidato sindaco sono 7 mesi che l'amministrazione annuncia la convocazione della conferenza dei servizi. "Speriamo che la prossima settimana sia la volta buona, basta ritardi che mettono a rischio la società"