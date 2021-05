Porta Elisa News



Russo: "Non siamo stati all'altezza, mi scuso con tutta la città"

domenica, 2 maggio 2021, 20:15

Bruno Russo ci ha sperato forse più di tutti, memore della straordinaria impresa sportiva di Correggio, dove nel 2014 la Lucchese con lui come Direttore sportivo aveva agguantato una incredibile promozione. E invece anche il numero uno rossonero ha dovuto alzare bandiera bianca difronte alla pochezza dimostrata per un anno intero della formazione rossonera: "Non siamo stati all'altezza, c'è poco da dire se non scusarsi con tutti i tifosi e tutta la città. C'è grande rammarico e mi dispiace moltissimo per questa retrocessione".

"Che cosa abbiamo sbagliato? Ci sono stati tanti errori, è evidente, sennò non ci saremmo trovati in questa pozione, ma non è ora il momento di parlarne. C'è da accettare il risultato sportivo che parla chiaro: la Lucchese non ha meritato di rimanere in serie C. Che poi i risultati maturati oggi sugli altri campi avrebbero impedito la salvezza anche in caso di vittoria è un altro discorso".

"Sulla gara posso dire che se avessimo giocato tutte le altre partite così, avremmo qualche gol in meno e qualche punto in più. Se faremo la domanda di riammissione? Intanto aspettiamo che si concludano i campionati, poi valuteremo se ci saranno le possibilità. Ovvio che se ci sarà la chance, non lasceremo nulla di intentato".

Lo stadio subirà una frenata con questa retrocessione?

Assolutamente no, ho appena finito di parlare con l'assessore Ragghianti e non c'è alcuna intenzione di tirare il freno. Questo è un progetto importante per la Lucchese e anche per la città, viste le condizioni in cui versa lo stadio comunale".