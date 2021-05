Porta Elisa News



Santoro a Corner Corto: "Tante le cause della disfatta tecnica che ha portato alla serie D"

martedì, 18 maggio 2021, 17:52

di diego checchi

Il merito di questa società, in questo caso del direttore generale Mario Santoro, è sempre stato quello di metterci la faccia: lo ha fatto anche nella diretta facebook a Corner Corto dove ha risposto a tutte le domande che gli sono state poste. Santoro, innanzitutto, ha chiesto scusa ancora una volta a tutta la città per la retrocessione: "Capisco il disappunto dei tifosi - ha sottolineato il direttore generale - sarei anch'io amareggiato e arrabbiato per come sono andate le cose se fossi un tifoso ma vi posso assicurare che anche noi ci siamo stati e ci stiamo molto male. E' innegabile che abbiamo fatto tanti errori dal punto di vista tecnico altrimenti non saremmo retrocessi. E' inutile prenderci in giro."

Intanto le domande fioccavano numerosissime. Una delle più gettonate è stata sapere del futuro del diesse Deoma:"Non abbiamo ancora affrontato questo argomento e lo faremo con calma tutti e quattro i soci insieme. Daniele ha avuto dei meriti indiscussi nel voler far ripartire il calcio a Lucca in questi due anni. Su questa scelta non vorremmo sbagliare e non ci sarà nessun attrito perchè casomai sarà lui a fare un passo indietro per il bene della Lucchese. Ma ripeto, è prematuro parlare di queste cose." Poi la domanda è andata sul futuro allenatore:"Penso che dovremmo prendere un allenatore bravo sia per la Serie D che per la Serie C. Un allenatore che sappia far bene in una piazza come Lucca. Non fatemi dire di più." Poi si è espresso sulla possibile riammissione della Lucchese nel campionato di serie C: "Il nostro campionato di competenza è quello di Serie D. Entro il 30 giugno prossimo faremo la domanda di iscrizione a questo campionato ma faremo anche la domanda di riammissione al campionato di Serie C per capire se saremo riammessi bisognerà aspettare i criteri di riammissione e soprattutto quali e quante squadre saranno in difficoltà con l'iscrizione. Ma vorrei sgombrare il campo dalle ipotesi. In qualsiasi categoria giocherà la Lucchese, il nostro campo da gioco sarà comunque il Porta Elisa. Di questo me ne prendo tutte le responsabilità." Il discorso è tornato di nuovo sulla retrocessione e Santoro ha spiegato:"Ci sono state tante cause che hanno portato a questa disfatta a livello tecnico. Intanto all'inizio nelle scelte ci siamo fatti trasportare troppo dal cuore. Poi abbiamo preso un allenatore che giocava in maniera completamente diversa dal predecessore. Ecco perché sono arrivati così tanti giocatori. Abbiamo fatto di tutto per completare la rosa. E' vero c'è mancato un centrocampista di qualità ma anche per quel ruolo avevamo trovato già un accordo ma la società di appartenenza al momento della firma si è tirata indietro."

Gli è stato chiesto di conseguenza se col senno di poi avrebbero dovuto anticipare l'esonero di Lopez:"Col senno di poi forse vi dico di si ma è anche troppo facile dirlo adesso. Giovanni era convinto come tutti noi di poter salvare la squadra ed invece ci eravamo sbagliati." Il discorso poi è tornato sulla società e sulle possibili proposte di subentro di nuovi soci: "Vorrei sottolineare che al momento di proposte serie non ce ne sono arrivate. Vorrei solo evidenziare ancora una volta che non abbiamo bisogno di stare qui per forza a farsi degli stipendi, come qualcuno ha anche sottolineato, se vengono dei soggetti seri interessati ad acquistare la Lucchese o anche ad aiutarci in società sono ben accetti. E' chiaro che devono avere le credenziali giuste. Noi tutte le cose che abbiamo fatto le abbiamo fatte solo ed esclusivamente per il bene della Lucchese. E lo sapete di chi è stata la paternità della pazza idea di due anni fa di mettere insieme tutti gli sponsor lucchesi? Mia e solo mia ma per il bene della Lucchese e perchè gli industriali lucchesi non vogliono figurare in prima persona. Solo così ci possono e vogliono dare una mano. Proprio per questo voglio ringraziare tutti coloro che ci stanno dando una mano."

Poi il tema stadio:"Siamo arrivati alla Conferenza preliminare dei servizi e credo che questo sia già un passo importante. Poi è chiaro che ci vorranno i tempi prestabiliti ma sono convinto che nella prossima primavera il comune potrà già fare un bando europeo di assegnazione dei lavori. Una volta realizzato lo stadio sarà dato in concessione alla società che lo costruirà e non è detto che dentro questa società ci siano gli stessi partecipanti che hanno fatto parte del progetto sportivo della Lucchese. E' chiaro che lo stadio dovrò dare una rendita ben precisa alla Lucchese." Un'ultima domanda è stata fatta sul settore giovanile: "Il settore giovanile non verrà smantellato anzi potenziato. Ci saranno le solite cinque squadre. L'impianto di Saltocchio credo che entro settembre potrà essere già con terreno in sintetico."