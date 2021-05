Porta Elisa News



Società: tutto, almeno ufficialmente, tace

mercoledì, 26 maggio 2021, 19:58

di diego checchi

Nulla di nuovo sul fronte Lucchese o meglio la società sta lavorando sotto traccia su alcuni profili sia per quanto riguarda il ruolo di direttore sportivo che per quanto riguarda l'allenatore. I nomi che si fanno sono sempre gli stessi che stanno circolando nelle ultime settimane ma non è detto che dal cilindro non esca fuori un nome nuovo che nessuno si aspetta. Un'apparente calma in casa rossonera che può far pensare ad un immobilismo da parte dei soci rossoneri. Gli incontri però ci sono e continueranno ad esserci ma una decisione non è ancora stata presa su niente e su nessuno. I dirigenti vogliono ponderare ogni scelta per non sbagliare e per mettere tutti i tasselli al loro posto.

Adesso poi in casa rossonera si sta pensando soprattutto ad organizzare la presentazione del nuovo progetto stadio all'Auditorium San Francesco e la società vorrà invitare tante personalità molto importanti sia della politica lucchese che dei vertici del calcio italiano, da Gravina a Ghirelli, da Lippi a Orrico e Castellacci, solo per citare alcune personalità che dovrebbero essere presenti alla serata evento che si dovrebbe svolgere nel tardo pomeriggio del prossimo 10 giugno. Insomma bisognerà aspettare ancora diversi giorni per capire chi saranno i nuovi interpreti della Lucchese del futuro.

Dalla società bocche cucite, nessuno lascia trapelare niente e si naviga a vista secondo alcune indiscrezioni. Quello che è certo è che una decisione in un senso o in un altro non è ancora stata presa. E' chiaro però che prima dovrà essere scelto il nuovo direttore sportivo visto che Deoma è sempre più probabile che rimanga solo come socio ma anche sotto questo aspetto non sono esclusi colpi di scena. Solo dopo la scelta del diesse arriverà un allenatore condiviso da tutte le parti in causa.