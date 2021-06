Porta Elisa News



Mercato rossonero: ecco i primi obiettivi

mercoledì, 16 giugno 2021, 12:47

di diego checchi

Tanti nomi sull’agenda della Lucchese, sia under che over, per mettere a disposizione di Pagliuca una squadra in grado di competere per vincere il campionato sempre che la Lucchese non abbia la fortuna di essere ripescata. La fortuna perché una o due squadre non devono iscriversi, inoltre servirà un assegno di 350 mila euro che la Lucchese non avrà problemi a fare visto che la società rossonera ha manifestato più volte la volontà di provare ogni carta per tornare in Serie C. Ma questi sono discorsi che si potranno fare soltanto in futuro. Intanto concentriamoci sul campionato di appartenenza che è quello di Serie D e sul fatto che i rossoneri dovranno costruire una squadra molto competitiva per provare a vincere subito il campionato. Le toscane che parteciperanno a questo torneo saranno molte e quindi, essendo un campionato interregionale, la Toscana verrà divisa su due gironi. Anche in base alle squadre che la Lucchese dovrà affrontare, potrà cambiare qualche scelta tecnica, ma è chiaro che sul taccuino dei dirigenti rossoneri ci sono tanti giocatori.

Per esempio non è un mistero che per l’attacco verranno fatte carte false per avere Raffaele Ortolini, 29 anni, giocatore che Pagliuca ha già avuto a Ghiviborgo e con lui ha segnato 20 gol. Sarebbe la classica punta centrale in grado di giocare sia in un 4-3-3 che in un 4-3-1-2. Per quanto riguarda la difesa invece si fanno con insistenza i nomi di Fabio Maccabruni, anche lui al Ghiviborgo con Pagliuca e nell’ultima stagione al Seravezza. Ma ci sono anche altri due profili di esperienza che la società sta vagliando: quello di Emilio Dierna del Follonica Gavorrano (ma con tanta esperienza in Serie C) e di un ex rossonero, ovvero Leonardo Terigi(classe 1991) attualmente legato al Siena ma che potrebbe accettare Lucca con piacere. Sugli esterni bassi, oltre al riconfermato Lo Curto (classe 2002), potrebbe arrivare anche Matteo Luzzetti (classe 2003) del Gavorrano e piace molto il terzino del Lavello Ugo Dell’Orfanello (ex Berretti della Lucchese) che Pagliuca ha già avuto nel Ghiviborgo. Non dimentichiamoci nemmeno di Diego Bartolomei (classe 2001) e di Claudio Cellamare (classe 2004).

Ma il sogno potrebbe essere un altro: arrivare a Francesco Donati terzino destro classe 2001 dell’Empoli che ha estimatori anche in Serie C. Per quanto riguarda il portiere, detto che Coletta darà priorità alla Lucchese per una sua permanenza in rossonero, nel caso la Lucchese voglia cercare un portiere under affidabile facciamo il nome del classe 2000 Alessio Martorel del Matelica. Ce ne sono anche altri, tipo Giacomo Vené, classe 2002 del Seravezza Pozzi, Gabriele Fogli, classe 2003 della Primavera della Fiorentina. A centrocampo possibile il ritorno di Filippo Fazzi (classe 2000) e l’arrivo di Simone Marino attualmente alla Pianese. Non è da scartare nemmeno l’ipotesi dell’arrivo di Andrea De Falco attualmente al Siena che potrebbe fare il regista basso nel centrocampo a 3. Un altro centrocampista under al quale la Lucchese potrebbe essere interessata è Jacopo Fazzini (classe 2003 dell’Empoli) che sta già giocando con ottimi risultati in Primavera.

Diamo per scontata la permanenza di Matteo Meucci. Per l’attacco potrebbe esserci il ritorno di Matteo Remorini dalla Pianese, mentre, come alternativa a Ortolini, Pagliuca potrebbe anche valutare Jonathan Bitep che deve recuperare da un infortunio e che potrebbe essere un buon elemento per alcuni spezzoni di gara. Un ultimo nome che può giocare sia da punta centrale che punta esterna è quello di Lorenzo Benedetti, già con Pagliuca alla Lucchese nella stagione 2014/2015 che adesso all’Union Feltre in Serie D e ha segnato 14 reti.