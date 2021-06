Porta Elisa News



Nuovo Porta Elisa, prima riunione della conferenza dei servizi

lunedì, 14 giugno 2021, 18:50

Si è tenuta questa mattina attraverso un collegamento internet la conferenza dei servizi preliminare che aveva all'ordine del giorno il progetto di nuovo Porta Elisa presentato da Aurora Immobiliare di concerto con la Lucchese. E' di fatto il primo passo che dovrebbe portare verso l'approvazione del progetto di rifacimento dello storico impianto.

In collegamento una ventina di rappresentanti di vari enti che hanno chiesto delucidazioni e chiarimenti ai tecnici dell'Aurora su quello che è uno studio di fattibilità. Ora, una volta redatto il verbale da parte del Comune che ha organizzato l'incontro, i tecnici di Aurora dovranno fornire le spiegazioni del caso e recepire le eventuali richieste prima di arrivare al progetto definitivo che dovrà passare di nuovo dalla conferenza dei servizi, in quel caso in veste decisoria, che avrà 120 giorni di tempo per approvarlo. Se tutto andrà bene, a quel punto, il Comune dovrebbe dare vita a una procedura a evidenza pubblica per l'aggiudicazione del progetto e poi dei lavori.

"E' andata bene, sono soddisfatto – spiega il presidente rossonero Bruno Russo – ora proseguiamo a passo spedito per realizzare un progetto che è ambizioso ma sul quale troviamo importanti convergenze. I rappresentanti degli enti hanno fatto richieste che in linea di massima sono già nel progetto. Attendiamo il verbale della seduta dal Comune per permettere ai tecnici di rispondere".