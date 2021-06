Porta Elisa News



Nuovo stadio, Fantozzi-Martinelli (Fdi): “Grande opportunità per la Lucchese e per Lucca”

martedì, 8 giugno 2021, 12:42

"Per il nuovo stadio, come per la Manifattura, guardiamo con interesse agli interventi promossi dal privato per riqualificare luoghi della città”. Lo dichiarano il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, ed il capogruppo in Consiglio comunale a Lucca, Marco Martinelli.

“Può rappresentare-aggiungono gli esponenti del partito di Giorgia Meloni-una grande opportunità sia per la Lucchese che per Lucca, perché, in questo momento di difficoltà, può essere un importante volano di lavoro per imprese, professionisti e maestranze. Sui contenuti del progetto aspettiamo a dare un giudizio, visto che dovrà fare tutto il suo iter e che dovrà essere, comunque, ben integrato con il contesto cittadino e condiviso dalle categorie socio-economiche, a cui chiederemo un confronto diretto sulla questione”.

“Vediamo con piacere -proseguono- che anche il sindaco Tambellini, sul progetto del nuovo stadio, si è allineato ad una visione che il Centrodestra ebbe già oltre 10 anni fae che fu osteggiata dall’allora opposizione di Sinistra, che allora non guardò all’interesse generale della città e della Lucchese ma si schierò apertamente contro al progetto solo per interesse politico di parte. Ricordiamo che uno dei primi atti dell’amministrazione di Sinistra, appena insediata nel 2012, fu quello di ritirare la variante urbanistica e la Vas sul progetto di riqualificazione totale del Porta Elisa presentato dalla giunta Favilla”.

“A questo progetto chiediamo un preciso impegno affinché non si dimentichino le tante altre strutture sportive del territorio che hanno bisogno di maggiore attenzione e cura da parte di chi amministra la città. A richiederlo -concludono Fantozzi e Martinelli- e a segnalarci queste problematiche, sono le molte famiglie e le associazioni sportive che operano sul territorio”.