Portiere over o portiere under?

martedì, 15 giugno 2021, 12:11

Portiere over o portiere under? Questo è un bel dilemma che dovrà essere sciolto da Pagliuca insieme alla società rossonera. Come sappiamo in Serie D sono obbligatori da schierare in campo quattro giocatori nati uno nel 2000, uno nel 2001, uno nel 2002 e un altro nel 2003. Di conseguenza andranno scelti i ruoli dove inserire queste quote ed almeno acquisire due alternative di pari livello in questi ruoli. Ora è chiaro che ci sono due scuole di pensiero. La prima che sarebbe giusto far giocare l'under in porta per poi avere solo tre under nei giocatori di movimento. La seconda è che il ruolo del portiere è delicato e che quindi l'esperienza conta molto lasciando così i quattro under tra i giocatori di movimento.

Deoma e Monaco due stagioni orsono scelsero per quest'ultima valutazione, prima con Fontanelli e poi con l'arrivo di Coletta fra i pali. Nella storia delle squadre di Pagliuca in serie D ci sono sempre stati dei portieri under ma in questo caso la situazione potrebbe cambiare perché la discriminante si chiama proprio Iacopo Coletta. Il portiere sta recuperando dall'infortunio e siamo sicuri che sarebbe ben felice di poter vestire ancora la maglia rossonera. La società però dovrà in questi giorni proporgli il rinnovo e poi nel caso in cui per lui spuntasse una Serie C allora tutto potrebbe cambiare di nuovo. A nostro avviso questo nodo è il principale per iniziare a costruire la squadra e a dare una fisionomia ben precisa ai ruoli nei quali mettere i giovani.

La Lucchese ha in rosa già Bartolomei, Lo Curto, Cellamare più i giovani della Primavera 3 e cioè Durante, Yener, Pardini e Marinai che potrebbero fare al caso dei rossoneri oltre al portiere Forciniti che potrebbe comunque restare all'interno della rosa. E' chiaro che dopo aver sciolto questo nodo la società potrà iniziare a contattare i giocatori di movimento ammesso che sia sempre Deoma a farlo oppure un altro direttore sportivo che dovrà essere individuato. Per quanto riguarda il preparatore dei portieri si fa sempre più insistente la voce di un possibile arrivo a Lucca di Paolo Mangiantini attualmente al Ghiviborgo, lucchese purosangue classe 1989 che ha già lavorato con Pagliuca nella Valle del Serchio ma che ha anche avuto esperienze con la società rossonera da giocatore nelle giovanili prima di arrivare alla Berretti allenata da Armenise.