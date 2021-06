Porta Elisa News



Ripescaggio: ecco la prima data da tener d'occhio

mercoledì, 30 giugno 2021, 12:02

Il primo step per capire se la Lucchese presenterà o meno la domanda di ripescaggio al campionato di Serie C, sarà effettivamente fra l'8 e il 10 luglio, quando la LND aprirà una finestra per l'iscrizione al campionato di Serie D solo ed esclusivamente per quelle società che hanno intenzione di presentare domanda di ripescaggio.

La LND ha stabilito le linee guida in merito alle scadenze relative all'iscrizione al prossimo campionato di Serie D per le società aventi diritto. Di seguito, il comunicato: "Le società devono, a pena di decadenza, nel periodo compreso dal 15 luglio 2021 al 22 luglio 2021 ore 18.00, formalizzare l'iscrizione al campionato provvedendo, secondo la modalità on-line, alla compilazione definitiva e relativo invio telematico della richiesta di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D e della modulistica allegata. Il termine ultimo per tale operazione, di natura perentoria, è il 22 luglio 2021 ore 18.00, decorso il quale il sistema non accetterà alcuna operazione relativa alla richiesta di iscrizione".

I termini sono anticipati qualora le società aventi diritto alla Serie D intendano presentare domanda di ripescaggio in Lega Pro: "Per le sole Società che intendono presentare la domanda di ripescaggio al Campionato di Lega Pro 2021/2022, al fine di consentire il rispetto del termine del 19/7/2021 di cui al C.U. n. 293/A pubblicato dalla F.I.G.C. il 14/6/2021, sarà consentito presentare la domanda di iscrizione al Campionato di Serie D 2021/2022 nel periodo dall'8 al 10 luglio 2021".