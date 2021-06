Russo: "Il nuovo tecnico? Nel giro di poco diremo"

Altri articoli in Porta Elisa News

venerdì, 11 giugno 2021, 19:23

Il direttore generale rossonero fa il punto sulle possibilità di arrivare a un ripescaggio: "Riammissione praticamente impossibile, per il ripescaggio presenteremo domanda, ma tutto dipende da quante formazioni dovessero essere bocciate dalla Covisoc. Nella graduatoria delle formazioni di C siamo al primo o al secondo posto"

giovedì, 10 giugno 2021, 16:40

E' difficile capire come si stia muovendo la dirigenza rossonera anche se i bene informati dicono che stia lavorando sotto traccia. Se l'allenatore fosse come tutti crediamo Guido Pagliuca, fino al primo luglio non potrà accordarsi con la società rossonera perchè è ancora sotto contratto con la Pianese e visto...

mercoledì, 9 giugno 2021, 17:55

Nel mercato che verrà saranno in tanti gli ex giocatori della Lucchese a chiedere un po' di spazio: per il momento sonndaggi per tre: Bianchi, Adamoli e Papini. Il primo è conteso in B ma potrebbe iniziare la nuova stagione anche nel Genoa, per gli altri due contatti da squadre...

mercoledì, 9 giugno 2021, 13:39

La presentazione del progetto per la ristrutturazione dello stadio comunale presentato giorni fa è un fatto epocale per la città di Lucca: lo sostiene Francesco Colucci, dei Riformisti per Lucca Viva che sottolinea come si tratti di un progetto che vede assieme la Lucchese calcio 1905, con importanti imprenditori privati...