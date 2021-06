Russo: "Pagliuca? Sarà il nostro allenatore sia in C che in D"

Altri articoli in Porta Elisa News

giovedì, 24 giugno 2021, 15:43

Il primo obiettivo della Lucchese per il centrocampo è senza dubbio il classe 1995, dallo scorso gennaio al Seregno in Serie D. Deoma aveva provato in extremis di portarlo a Lucca ma il giocatore ormai aveva accettato l'offerta del Seregno. Verso la conferma di Scalzi, suggestione Manuel Pera

mercoledì, 23 giugno 2021, 15:39

Palazzo Orsetti, verificato che nessuno all'interno del Comune aveva le competenze per svolgere l'incarico, ha pensato di rivolgersi all'esterno individuando la ditta Iniziativa Cube di Roma: 22mila euro (più Iva) il costo della consulenza

martedì, 22 giugno 2021, 12:58

La Lucchese sfoglia la margherita e lavora sotto traccia in attesa di ufficializzare i primi acquisti che dovranno essere per lo più giovani, prima di concentrarsi sugli over, perché, la Serie D, impone di far giocare quattro under in campo per tutti i 90 minuti

lunedì, 21 giugno 2021, 13:27

Il ritiro è previsto dopo la metà luglio, con il tecnico di Cecina che ha bisogno di tempo per far affinare il modulo ai suoi giocatori. Due sono le ipotesi al vaglio: o in una località della Garfagnana (Castelnuovo, San Romano, Ciocco) oppure a Lucca con gli allenamenti all’Acquedotto o...