Tra stadio e nuovi (vecchi?) quadri tecnici

domenica, 6 giugno 2021, 08:16

di diego checchi

Quella che si aprirà lunedì potrebbe essere una settimana decisiva per capire tante cose della Lucchese del futuro. Intanto, lunedì sera alle ore 19,00 al complesso S. Francesco ci sarà la presentazione del plastico del nuovo stadio alle autorità e a tanti ospiti illustri che la società rossonera ha invitato.

Passando agli aspetti tecnici, ci sarà poi da capire se verrà svelato, in quella sede o magari in un secondo momento, chi sarà l'allenatore per la prossima stagione. Lo ribadiamo, il favorito numero uno resta Guido Pagliuca anche se non sono da escludere altre candidature come quella di Giuliano Giannichedda, Domenico Giacomarro, Antonio Buscè, Gianluca Zattarin e Agenore Maurizi. Ricordiamo che Giancarlo Favarin non è stato contattato e quindi possiamo ritenere che sia fuori dalla corsa.

Poi ci sarà da capire chi sarà il direttore sportivo: rimarrà Deoma o arriverà qualcun altro? Dalla corsa è sicuramente uscito Giovanni Dolci, che è molto vicino ad accasarsi alla Carrarese mentre restano il lizza Raffaele Pinzani, Lorenzo Vitale e Alfio Pelliccioni.