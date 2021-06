Ufficiale: Pagliuca torna sulla panchina della Lucchese

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 12 giugno 2021, 14:01

Il nuovo tecnico della Lucchese Guido Pagliuca è una vecchia conoscenza rossonera ed è molto amato dai tifosi che ricordano ancora l'impresa di Correggio: ecco gli alti e i bassi della carriera di un allenatore con un caratteraccio ma che fa giocare bene le sue squadre

venerdì, 11 giugno 2021, 19:23

Il direttore generale rossonero fa il punto sulle possibilità di arrivare a un ripescaggio: "Riammissione praticamente impossibile, per il ripescaggio presenteremo domanda, ma tutto dipende da quante formazioni dovessero essere bocciate dalla Covisoc. Nella graduatoria delle formazioni di C siamo al primo o al secondo posto"

venerdì, 11 giugno 2021, 17:09

Il presidente rossonero: "Fino a lunedì scorso eravamo concentrati sulla presentazione del nuovo stadio della città. Ma non c'è stato immobilismo da parte della società per quanto riguarda il discorso tecnico. Pagliuca? In questo momento non posso fare i nomi né dire di più"

giovedì, 10 giugno 2021, 16:40

E' difficile capire come si stia muovendo la dirigenza rossonera anche se i bene informati dicono che stia lavorando sotto traccia. Se l'allenatore fosse come tutti crediamo Guido Pagliuca, fino al primo luglio non potrà accordarsi con la società rossonera perchè è ancora sotto contratto con la Pianese e visto...