Binda (Gazzetta dello Sport): "Quadro preoccupante per parecchie squadre"

sabato, 10 luglio 2021, 15:55

Nicola Binda, firma di punta de La Gazzetta dello Sport per quanto riguarda la serie C ha lasciato sul suo profilo Facebook il parere sulle possibilità che le società per il momento escluse possano farcela dopo la presentazione dei ricorsi.

"Malgrado l’ottimismo delle società - convinte soprattutto dal fatto che le norme di diritto civile siano dalla loro parte - le verifiche di queste ultime ore – spiega – presentano un quadro molto più preoccupante di quello che ho presentato nelle prime ore dopo i pareri Covisoc. Ecco lo scenario: Chievo: problema molto serio; Carpi: problema molto serio; Casertana: problema non risolvibile; Gozzano: ha rinunciato; Novara: problema molto serio e inatteso; Paganese: problema risolvibile; Samb: problema serio ma risolvibile. La prossima settimana ne sapremo di più…".