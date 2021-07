Porta Elisa News



Consiglio federale, martedì prossimo la decisione sui ripescaggi

giovedì, 22 luglio 2021, 15:00

Per la formalizzazione del ripescaggio della Lucchese, ormai praticamente dato per certo, i tifosi rossoneri dovranno attendere martedì 27 luglio. Quel giorno, infatti, si riunirà il consiglio federale della Figc che tra i suoi punti all'ordine del giorno ha proprio la riammissione e i ripescaggi nei campionati professionisti.

"Si svolgerà martedì 27 luglio – si legge in un comunicato ufficiale della Figc – la prossima riunione del Consiglio federale. I lavori avranno inizio alle ore 11 con i seguenti argomenti all’ordine del giorno: approvazione del verbale della riunione dello scorso 15 luglio; comunicazioni del presidente; informativa del segretario generale; domande di riammissione e di ripescaggio nei campionati professionistici 2021/2022: provvedimenti conseguenti; domande di sostituzione nel campionato di Serie C 2021/2022: provvedimenti conseguenti; ricorsi avverso i provvedimenti di non ammissione ai campionati nazionali di Serie A e Serie B, organizzati dalla Divisione Calcio Femminile per la stagione sportiva 2021/2022: provvedimenti conseguenti; domande di ammissione per l’integrazione dell’organico dei campionati nazionali di Serie A e di Serie B, organizzati dalla Divisione Calcio Femminile per la stagione sportiva 2021/2022: provvedimenti conseguenti; tavolo di lavoro riforma dei campionati: provvedimenti conseguenti; modifiche regolamentari; nomine di competenza; varie ed eventuali".