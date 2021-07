Porta Elisa News



Covisoc, domani gli esiti dei ricorsi

mercoledì, 14 luglio 2021, 13:14

di diego checchi

Mentre tutte le squadre che sono state bocciate dalla Co.vi.soc per l’ammissione alla Serie C, hanno presentato ricorso e attendono domani per capire il responso definitivo. Bisogna sottolineare che tutte le situazioni non sono uguali. C’è chi parla del Novara e del Carpi in grande difficoltà, oltre alla Casertana già molto probabilmente esclusa per non aver presentato la fideiussione nei tempi previsti e al Gozzano che non si è iscritto per sua volontà. Difficile anche la situazione del Chievo Verona in Serie B e questo potrebbe voler dire liberare un altro posto in Serie C visto che andrebbe su il Cosenza. Sambenedettese e Paganese se la dovrebbero cavare soltanto con alcuni punti di penalizzazione. Alla luce di questo quadro, la Lucchese dovrebbe (usare il condizionale è d’obbligo in questi casi) aver diritto a presentare la domanda di ripescaggio, ma fino a domani non ci sarà nessuna certezza sotto questo aspetto. Dai siti delle rispettive società emergono i seguenti comunicati:

Paganese:“La Paganese Calcio 1926 srl, preso atto del parere negativo comunicato nella tarda serata di ieri dalla Co.Vi.soc in merito ad un presunto mancato rispetto di alcuni criteri economico-finanziari, inerenti alla domanda di iscrizione al prossimo campionato di Serie C, comunica di essersi già attivata secondo le modalità previste e che presenterà ricorso nei prossimi giorni.

Si comunica, inoltre, che la societá ha ricevuto esito favorevole da parte della commissione criteri infrastrutturali”.

Sambenedettese:“La A.S. Sambenedettese comunica di aver presentato ricorso nei termini e nelle modalità richieste dalla Covisoc. La società attende ora con grande fiducia l’accoglimento dell’istanza”.

Carpi:“In merito alla comunicazione emanata in data Giovedì 8 Luglio alle ore 23.05 dalla Co.Vi.So.C, il Carpi Fc 1909 annuncia di aver dato mandato al Legale Avv. Mattia Grassani di procedere con l’avvio delle pratiche per il ricorso, ritenendo di aver operato in linea con le normative vigenti e federali, al fine di completare la domanda di iscrizione al campionato di Serie C 2021/2022”.

Chievo Verona:“In merito alla comunicazione pervenuta in data odierna alle ore 23.05 dalla Co.Vi.So.C, il Chievo Verona annuncia il ricorso ritenendo di aver operato in linea con le normative vigenti e federali, per l’iscrizione al campionato di Serie B 2021/22”.

Novara:“La Società Novara Calcio S.p.A. comunica di aver presentato, in data odierna, ricorso avverso la decisione della Covisoc circa l’esclusione della Scrivente dal Campionato di Serie C 2021/22. Assistita dall’Avvocato Cesare Di Cintio, la Società ha fornito tutti gli elementi necessari a chiarire la propria posizione e si dichiara fiduciosa nell’accoglimento della propria istanza”.

Casertana:“La Casertana FC comunica di aver presentato ricorso alla Co.Vi.So.C. avverso l’esclusione dal campionato di serie C. Il presidente Giuseppe D’Agostino, dando ancora dimostrazione di solidità finanziaria e di attaccamento ai colori rossoblu, ha depositato assegni circolari per euro 350.000 a copertura della garanzia bancaria richiesta per l’ammissione al campionato”.